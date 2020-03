Polícia prende casal que roubou ônibus e atirou em rodoviário, em Ceilândia

Policiais Militares do DF prenderam um casal de 19 anos que assaltou um ônibus e atirou em um passageiro no Setor O, em Ceilândia, na noite desta segunda-feira (23). Eles detiveram também um adolescente de 17 anos que ajudava a dupla. O trio é suspeito de cometer vários roubos a coletivo na região.

Os passageiros que iam para o Girassol-GO, viveram momentos de terror. Os ladrões entraram no ônibus na Via Leste, na altura da QNO 15, de lá até a QNO 2, foram roubando os pertences dos passageiros. Com uma arma caseira, ameaçaram todos a bordo. Um motorista de ônibus, que pegava uma carona no veículo, foi atingido com um tiro no abdômen. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia em estado grave.

Uma equipe de policiais conseguiu localizar os bandidos pouco tempo depois. Na casa onde eles se escondiam, os policiais localizaram todos os objetos roubados dos passageiros.

O sargento Neves salienta que o trio é muito violento e já estava sendo procurado pela PM e Polícia Civil. “Houve um aumento nos roubos a coletivo no Setor O, muitos graças ao trio detido. Eles cometeram mais 10 assaltos nos últimos dias”, disse.

A garota já foi presa antes por tráfico. O comparsa dela possui antecedentes por receptação, uso e porte de droga. O adolescente não possui antecedentes criminais.

Eles foram levados para a 24ª Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

*Com informações da PMDF