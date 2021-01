Polícia prende dupla que matou vigilante em Ceilândia

Um deles, portando um facão, passou a desferir diversos golpes na cabeça da vítima, inclusive um dos golpes atingiu um comparsa



Nas primeiras horas desta quinta-feira (7), a Polícia Civil do DF prendeu dois homens, de 23 e 29 anos, acusados de crime de latrocínio, contra um vigilante de uma usina de energia solar, localizada em Ceilândia, de 63 anos de idade. O fato aconteceu no dia 31 de dezembro.

A investigação apurou que a dupla, juntamente com um terceiro indivíduo, ainda não identificado, invadiu o local para roubar cabos de cobre. Em dado momento, o trio foi surpreendido pelo vigilante armado, de 63 anos, que entrou em luta corporal com os criminosos.

Um deles, portando um facão, passou a desferir diversos golpes na cabeça da vítima, inclusive um dos golpes atingiu um comparsa, provocando uma grave lesão na cabeça do criminoso. Após o crime, o trio fugiu do local levando o revólver da vítima. O vigilante não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no HRC devido a gravidade das lesões.