Polícia prende homem acusado de praticar diversos roubos contra mulheres em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nessa terça-feira (10), um homem de 40 anos, acusado de diversas ocorrências de roubo a transeunte na região de Ceilândia. O homem agia sempre pela manhã e utilizava um veículo VW/Gol, de cor branca, para roubar mulheres que iam para o trabalho, utilizando-se de uma faca para ameaçar as vítimas.

No início do mês passado, o autuado tentou esfaquear uma das vítimas durante um roubo em Taguatinga. Após cometer um roubo nesta terça-feira (09), com o mesmo modus operandi na data, o autuado foi preso em flagrante na EQNN 02/04, ainda na posse do veículo utilizado no crime. Na delegacia, ele foi submetido a reconhecimento perante outras vítimas e foi reconhecido pessoalmente por mais sete vítimas de outros crimes, além da situação flagrancial.

A autoridade policial da 23ª DP solicita ampla divulgação da foto do suspeito e do veículo utilizado no crime, com o objetivo de motivar que outras possíveis vítimas compareceram à delegacia para registro de ocorrência. A PCDF também conta com vários canais on-line de denúncia no site oficial e o DisqueDenúncia (197). A ligação é gratuita. Sigilo Absoluto da informação e do denunciante.

