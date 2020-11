Policial militar é assassinado após tentativa de assalto em Ceilândia

Um dos suspeitos foi atingido com um disparo de arma de fogo, feito pelo policial

Um soldado da Polícia Militar do DF, morreu com um tiro no peito, após tentativa de assalto na QNP 17, Setor P Norte, em Ceilândia. O crime aconteceu por volta de 19h30 desta segunda-feira (15). Walisson Holanda Fernandes tinha 28 anos e era lotado no Batalhão de Polícia Militar do Paranoá.



Segundo informações da PMDF, o militar foi surpreendido por três criminosos em um veículo, quando saía de sua residência. Durante a tentativa de assalto, o policial acabou baleado no peito. Um dos suspeitos foi atingido com um disparo de arma de fogo na perna, feito pelo policial. O soldado Holanda foi socorrido inconsciente ao Hospital Regional de Ceilândia mas acabou morrendo.



Os três suspeitos foram presos no município de Águas Lindas (GO). Eles foram encaminhados à 19 Delegacia de Polícia.