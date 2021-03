Quadrilha especializada em roubos a residência é presa em Ceilândia

Os envolvidos planejavam as ações, seguindo as possíveis vítimas, identificando os carros dos moradores, horários da família

A Polícia Civil do DF deflagrou a operação Cruzeiro, nesta quarta-feira (3), para cumprir quatro mandados de prisão em Ceilândia. A ação teve a finalidade de prender uma associação criminosa armada, atuante no Distrito Federal, especializada em roubo a residências.

O grupo investigado preferencialmente roubava casas de comerciantes. Os envolvidos planejavam as ações, seguindo as possíveis vítimas, identificando os carros dos moradores, horários da família, até mesmo os locais de trabalho, com o objetivo de ter ciência da rotina da casa. A partir das informações, os acusados escolhiam o melhor dia e horário para a prática dos crimes. Os envolvidos, dentro do imóvel, amarravam os moradores que eram submetidos a sofrimento emocional, pois, além de estarem sob a mira de armas de fogo, eram submetidos a tortura. O grupo ameaçava matar parentes das vítimas caso não conseguissem o que procuravam.

A primeira ação praticada pelo bando investigado, foi um roubo a residência no Cruzeiro. O crime aconteceu em 22 de dezembro do ano passado. Uma família de seis adultos e três crianças foi rendida pelos acusados que, por quase três horas, mantiveram os moradores reféns. Os envolvidos roubaram diversos objetos além do carro estacionado na garagem.

Em razão das investigações, parte do grupo criminoso foi preso após um roubo à residência em Taguatinga, ocorrido no dia 10 de janeiro deste ano.Todos os integrantes da associação criminosa possuem extensa ficha policial, com passagens na polícia por crimes de roubo em residência, roubo em saída de banco em lotérica, roubo a veículo e a transeunte, porte de arma de fogo e outros.

*Com informações da PCDF