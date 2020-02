Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Ceilândia

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem por tentativa de homicídio no Centro de Ceilândia. A vítima sofreu uma facada na altura do peito, a motivação teria sido uma dívida de celulares.

Testemunhas chamaram os policiais que passavam pelo local, às 1h50 deste sábado (22), e indicaram para onde o suspeito fugiu.

O suspeito foi visto correndo na QNM 17, durante a fuga deixou cair a faca e um aparelho celular. A vítima com o corte no peito vinha correndo atrás do suspeito.



O detido afirmou que pegou o celular porque a vítima tinha uma dívida referente a outro aparelho. A vítima disse que o suspeito o esfaqueou para cometer um roubo.



O autor foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia e foi autuado por tentativa de homicídio.

*Com informações da PMDF