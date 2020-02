Tiroteio em festa termina com um morto e outro baleado em Ceilândia

Um homem de 31 anos, identificado por Danilo Nunes, foi morto a tiros, por volta de 1h da madrugada deste domingo (16), durante uma festa na QNP 14, Setor P Sul, em Ceilândia.

Segundo ocorrência da Polícia Civil do DF, autor e vítima estavam numa festa no local do crime. Houve uma discussão entre eles motivada por ciúmes. O autor foi até seu carro e pegou uma arma de fogo, efetuou vários disparos na vitima e fugiu em seguida.​

Um outro homem, de 25 anos, que estava presente na festa, levou um disparo de arma de fogo na altura do abdômen. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional de Ceilândia, onde passou por procedimento cirúrgico.

O suspeito do homicídio foi detido pela Polícia Militar do DF na QNN 24, em Ceilândia Sul, com um revólver calibre 38.

A 23ª Delegacia de Polícia investiga o crime.