Tiroteio termina com mulher morta e outra baleada em Ceilândia

Duas mulheres foram baleadas, após um tiroteio na EQNN 01/03, em Ceilândia Norte, noite deste sábado (05). Uma das vítimas, de 32 anos, acabou morrendo no local.

A outra vítima, de 37 anos, foi socorrida em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Ceilândia. De acordo com informações da Polícia Civil do DF, as duas vítimas eram companheiras. Até o momento, autoria e motivação para o crime são desconhecidas.

Noite violenta

Um homem de 22 anos, foi morto com um tiro, também na noite deste sábado (05/12), na QNM 20, em Ceilândia Norte. Após ser baleado, o homem correu para o interior de um bar, onde morreu logo depois.