Um tiroteio terminou com um homem morto e outro baleado na manhã desta quinta-feira (03), em um bar na QNM 24/26, em Ceilândia Norte.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do DF, o motivo do crime foi uma desavença em um bar – durante a madrugada, um homem que havia sido agredido com uma garrafada, retornou e disparou cerca de 10 tiros, atingindo as duas pessoas.

Um dos homens morreu no local, o outro foi socorrido pelo SAMU em estado gravíssimo.