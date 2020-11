“Torre” do PCC é preso em Ceilândia

Segundo informações apuradas sobre a “Operação Tabuleiro”, o homem exercia funções importantes na filial do PCC no DF

Uma liderança da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa na tarde desta terça-feira (03/10) em Ceilândia. O criminoso foi surpreendido pelo BOPE, próximo ao Shopping Popular.

Em novembro de 2014, o líder da facção fora alvo da “Operação Tabuleiro”, deflagrada pela Polícia Civil do DF, com o objetivo desarticular ações do PCC no DF e entorno. Durante a operação, diversas prisões foram realizadas, mas o “torre” (liderança), da facção paulista acabou fugindo.

Durante patrulhamento de rotina, policiais do Batalhão de Operações Especiais da PMDF avistaram um carro com três homens em atitude suspeita. Na abordagem, um dos suspeitos, que não portava nenhum documento, demonstrou forte nervosismo.

Na delegacia foi verificado que o detido é foragido da Justiça, com dois mandados de prisão em aberto por associação criminosa, Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos de Veículos.

Segundo informações apuradas sobre a “Operação Tabuleiro”, o homem exercia funções importantes na filial do PCC no DF. O preso foi encaminhado à Delegacia de Combate ao Crime Organizado.