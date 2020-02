Vídeo: Bandidos são flagrados tentando roubar banco em Ceilândia

Policiais Militares prenderam dois homens que arrombaram a agência do Banco de Brasília (BRB), na CNN 1, em Ceilândia, na manhã deste sábado (8). Um homem de 36 anos e o comparsa de 24 quebraram a grade de proteção da porta do banco e os vidros para entrarem na agência. Um deles usava máscara para não ser identificado. Os policiais chegaram ao local pouco tempo depois.

Com o apoio de equipes do 8º e do 10º batalhões, localizaram um dos criminosos escondido embaixo dos móveis. O outro tentou escapar pelo teto, mas foi detido pelos policiais.

A agência bancária ficou toda revirada. Móveis e pertences dos funcionários foram jogados no chão. Segundo o sargento Edmo de Sousa, os ladrões procuravam dinheiro. “Eles reviraram as gavetas procurando dinheiro e objetos de valor, mas não encontraram nada já que o dinheiro fica no cofre”, explica.

Os ladrões usaram um facão e um alicate para a invadir o banco. As câmeras de segurança flagraram toda a ação.

Os bandidos foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia. Na hora da invasão, não havia nenhum funcionário do banco.

*Com informações da PMDF