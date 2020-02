Vídeo: três pessoas são assassinadas em noite violenta na região de Ceilândia

Três mortes violentas foram registradas no intervalo de apenas duas horas na região da grande Ceilândia. Os crimes ocorreram entre a noite desta quarta-feira (19) e madrugada desta quinta (20). Uma das vítimas era um morador de rua e foi assassinado ao lado de uma delegacia de polícia.

A primeira morte foi no centro de Ceilândia, na EQNM 02/04, ao lado da 15ª Delegacia de Polícia, por volta das 23h41. Testemunhas contaram que um morador de rua, de 25 anos, estava deitado em um colchão em um comércio, quando um criminoso chegou em um carro e fez vários disparos em direção à vítima, que morreu no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação.

O segundo crime ocorreu minutos após a meia-noite, na QNN 01, também no centro da cidade. A vítima, um homem de 50 anos, levou duas facadas no pescoço e morreu no local.

A última morte foi de um homem de 45 anos. A vítima foi esfaqueada até a morte em um churrasquinho na QNO 01/03, Setor O. De acordo com ocorrência da polícia civil, antes do crime, autor e vítima estavam bebendo, quando houve uma briga. A polícia ainda não sabe as razões do desentendimento. O autor do homicídio, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante pela PMDF.

15ª e 24ª delegacias de polícia investigam os crimes.