Luzia de Paula toma posse na Câmara Legislativa

A bancada feminina da Câmara Legislativa tem mais uma integrante. A deputada Luzia de Paula (PSB), que fez parte do Legislativo do Distrito Federal na última legislatura, encerrada em 2018, tomou posse agora na noite desta sexta-feira (16), no gabinete da presidência da CLDF, e vai ocupar vaga deixada pelo ex-deputado José Gomes, do mesmo partido. O presidente da Casa, deputado Rafael Prudente (MDB), que conduziu a cerimônia, saudou o retorno da parlamentar, que agradeceu emocionada.

“Tive o privilégio de trabalhar durante os quatro anos da última legislatura ao lado da deputada Luzia de Paula, com quem aprendi várias lições, principalmente, acompanhando a sua disposição para ajudar quem precisa. É notório o carinho com que ela trata as pessoas. Por isso, é uma alegria tê-la de volta. E tenho certeza de que será mais uma parlamentar disposta a defender o interesse público”, declarou Prudente.

Por sua vez, a deputada disse que “a emoção sempre bate porque esse é um privilégio que recebemos de Deus por intermédio das pessoas que caminharam ao nosso lado e nos ajudaram a chegar até aqui”. E firmou um compromisso: “Tenham certeza de que cumprirei minha missão com a mesma firmeza com a qual assumi a primeira suplência como deputada distrital no ano de 2007”.

A posse também foi acompanhada pelos deputados Fábio Felix (Psol), Iolando Almeida (PSC) e Roosevelt Vilela (PSB. Luzia de Paula fez questão de ressaltar a presença dos colegas na cerimônia. “Agradeço por estarem aqui neste momento e o acolhimento de todos”, afirmou. Na ocasião, todos usavam máscaras conforme determinam as atuais orientações sanitárias.

Informações da CLDF