Agendamento para vacinação de pessoas com 59 anos começa nesta sexta (4)

A imunização contra covid-19 começará na segunda-feira (7) seguindo a data e locais escolhidos na marcação

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde decidiu antecipar o agendamento da vacina contra Covid-19 das pessoas com 59 anos para esta sexta-feira (4), a partir das 14h. O agendamento do grupo prioritário, que inclui deficientes sem BPC e comorbidades acima de 18 anos, será também nesta sexta, como estava previsto, a partir das 10h.

Todos começarão a ser vacinados a partir de segunda-feira (7), seguindo a data e os locais escolhidos no agendamento. As pessoas do grupo de 59 anos irão apenas agendar, sem necessidade de realizar cadastramento. Já o grupo de comorbidades está realizando cadastramento desde o início de maio. Portanto, essas pessoas só poderão agendar se estiverem cadastradas.

Serão disponibilizadas 18 mil doses para atender o público de 59 anos. Para o grupo de prioridades e comorbidades, serão destinadas 43 mil doses. A pessoa agendada que, por algum motivo, não receber a vacina no dia marcado, terá cinco dias para procurar o ponto de vacinação, do contrário, perderá a sua prioridade.

* Com informações da Secretaria de Saúde