Apenas 47,3% do público-alvo da campanha contra a poliomielite foi vacinada no DF

Secretaria de Saúde lembra que meta a ser alcançada é de 95% do público-alvo e que a campanha vai até 27 de novembro

Agência Brasília

A Secretaria de Saúde divulgou nesta sexta-feira (6) o balanço parcial da Campanha de Vacinação da Poliomielite e da Multivacinação. A pasta alerta para o fato de que a procura da população ainda está baixa – apenas 47,3% do público-alvo da campanha contra a poliomielite foi vacinada no Distrito Federal até o momento, sendo que a meta a ser atingida é de 95%. Ao todo, 76.438 crianças de um ano a menores de cinco anos foram imunizadas nas unidades básicas de saúde (UBSs), de um público estimado em 160 mil crianças.

“É importante que os pais levem seus filhos para ampliarmos a cobertura vacinal e não termos a reintrodução da doença no país. Apesar de a poliomielite ter sido eliminada das Américas, e de o último caso no DF ter ocorrido em 1987, estamos com uma cobertura baixa. Assim, não tem como garantir que o vírus não entre no país sem a vacina”, alertou a enfermeira Fernanda Ledes, que atua na Área Técnica de Imunização da Secretaria de Saúde.

Para alcançar o objetivo, a Secretaria de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até 27 de novembro. As UBSs estão abertas para receber a população e, com isso, aumentar a cobertura vacinal contra a doença.

A maior cobertura contra a poliomielite, até o momento, foi no público de dois anos a três anos de idade incompletos, com 19.701 vacinados (50,9%). A menor cobertura percentual ficou entre as crianças de um ano a dois anos incompletos: 19.021 vacinados (42,7%). Veja mais informações na arte a seguir.

Nas regiões de Saúde, a que está com a maior cobertura vacinal é a Região de Saúde Oeste, formada por Ceilândia e Brazlândia. Veja os dados completos:

Multivacinação

A Secretaria de Saúde também prorrogou até 27 de novembro a campanha de multivacinação, que tem como objetivo a atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes que estão com alguma das vacinas da caderneta em falta.

Compareceram às salas de vacina do DF, até o momento, 145.974 crianças e adolescentes, das quais 97,8 mil tiveram que tomar alguma dose em falta. Esse número representa 67% do total do público que procurou os postos.

Na campanha, a Região de Saúde Sudoeste foi a que mais vacinou crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Dos 38.367 que procuraram as salas de vacina, 27.641 estavam com alguma dose pendente e foram vacinados. Já a Região de Saúde Centro-Sul teve o maior percentual de pessoas que procuraram as unidades e que estavam com alguma vacina pendente. Veja os números:

Ainda na campanha de multivacinação, a faixa etária que mais apresentou alguma dose de vacinas do calendário básico com alguma pendência foi a de crianças acima de 4 até 5 anos incompletos. Nesse público, procuraram as salas de vacina 18.619 crianças, entre as quais 14.828 precisaram receber alguma vacina.

Pandemia

A pandemia de Covid-19 fez com que muitos pais ficassem receosos em levar os filhos às salas de vacina. Justamente por isso a Subsecretaria de Vigilância à Saúde tranquiliza a população, pois as unidades oferecem segurança e foram devidamente preparados para receber crianças e adolescentes nas duas campanhas.

Após as campanhas, as vacinas continuarão disponíveis na rotina dos serviços de todas as unidades básicas de saúde do DF.

* Com informações da Secretaria de Saúde