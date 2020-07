Área de saúde oferece o maior número de vagas

São 32 para técnico de enfermagem, duas para tratamento e cuidados bucais e mais duas para fisioterapeutas

As agências do trabalhador oferecem, para esta terça-feira (28), 110 vagas de emprego. Deste total, 48 não exigem escolaridade ou pedem apenas nível fundamental; outras 59, ensino médio; e três, nível superior. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil. Confira aqui.

O maior número de vagas é para técnico de enfermagem. São 32, com salário de R$ 1.565, mais benefícios. Não é preciso experiência, mas exige-se nível médio completo de escolaridade. Ainda na área da saúde, duas vagas para auxiliar em saúde bucal e outras duas para fisioterapeuta. Neste último caso, é preciso ter nível superior.

O emprego para consultor de vendas vem com o segundo maior número de vagas: 22. A maioria delas (20) oferece remuneração de R$ 150 semanais, mais benefícios. Outras duas pagam R$ 12,50 por dia. Ainda na área de vendas, tem quatro vagas para operador, com salário de R$ 1.184.

Entre as vagas, ainda destacam-se aquelas destinadas à área de marcenaria, sendo quatro delas para marceneiro, com remuneração entre R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil, e outras duas para auxiliar, com salários de R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil. Para todos os casos, ainda são pagos benefícios.

As agências do trabalhador funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mas os interessados em concorrer às oportunidades oferecidas pela Secretaria do Trabalho também podem recorrer ao aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

*Informações Agência Brasília