Atenção primária de Ceilândia realiza a entrega de enxoval para gestantes

Um grupo de 45 gestantes recebeu, na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 7 de Ceilândia, um enxoval de bebê completo composto por roupas, mantas, banheira, além de itens de higiene.

A ação foi desenvolvida pelo serviço social dos Núcleos de Assistência à Saúde da Família (NASF) que identificou mães de baixa renda e que estão em vulnerabilidade social. A confecção dos kits foi feita pela Associação Mães Generosas, entidade formada por 16 mulheres, e que desenvolve projetos de apoio a grávidas carentes.

Foram selecionadas para ganhar o presente mulheres atendidas nas UBS de Ceilândia nº 2, 5, 6, 7, 8, 10 e 12. A gerente da UBS Nº 8 de Ceilândia, Catharina Ferreira,explica que um dos critérios de escolha das pacientes é que elas estejam realizando o pré-natal de modo adequado. “Além do amparo social oferecido às mães, também pensamos no aspecto da assistência à saúde da mãe e do bebê”, explica a gestora.

*Agência Saúde