Casos de coronavírus em Ceilândia

Até o boletim do último domingo (26) da Secretaria de Saúde do DF, de nº 56, Ceilândia tinha 48 casos positivos, sendo 03 deles no Sol Nascente e 04 mortes por complicações provocadas pelo vírus.

A doença doença preocupa porque Ceilândia tem uma grande população, a doença começa a aparecer com mais frequência, e com ela, as mortes. A curto prazo é um percentual pequeno, mas a longo prazo pode preocupar bastante.

Em 01 de abril eram 03 casos confirmados da doença em moradores de Ceilândia, no dia 07/04 ocorreu a primeira morte, enquanto haviam 09 casos confirmados, a segunda morte ocorreu no dia 16/04, quando haviam 24 casos e a quarta morte e última até o momento, no dia seguinte (17/04), quando haviam 26 casos confirmados na cidade.

Da redação do Policiamento Inteligente