Ceilândia e Taguatinga já somam juntas quarenta casos de coronavírus

Aos poucos o cenário do coronavírus está mudando. Em Ceilândia, a quantidade de infectados com a doença, confirmados, passou de 3 no primeiro dia de abril para 20 nesse domingo (12/04). Fora as subnotificações.

Em Taguatinga, eram apenas 7 contaminados no começo do mês. Agora, são 20.

Um aumento gradual que preocupa. Para alguns são números ínfimos, mas esquecem que a aceleração é exponencial.

No DF, diferentemente do restante do país, talvez ainda não tenhamos tido mais mortes, porque por pior que seja nosso sistema de saúde, ainda é um dos melhores do país.

*Por Aderivaldo Cardoso