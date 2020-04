Ceilândia ganhará mais uma Unidade Básica de Saúde

A população de Ceilândia será beneficiada com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Com isso, a região terá ampliação da cobertura de Estratégia de Saúde da Família contando com mais quatro ou cinco equipes. Cada equipe será responsável por cerca de 3.500 habitantes. A UBS será construída na QNR 2, Área Especial 12.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, disse que essa foi “uma decisão acertada do governador Ibaneis de construir uma unidade de saúde numa região tão carente”. Ele lembrou que essa obra “vai reforçar o sistema de saúde pública do DF, juntamente com a construção de outras UBS e também de sete UPAS que já foram autorizadas pelo governador”.

Segundo o diretor de Organização de Serviços de Atenção Primaria, Maurício Fiorenza, todas as linhas de cuidado serão atendidas como os hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças. Além disso, haverá os serviços de coleta laboratorial, farmácia e odontologia, uma vez que cada equipe da UBS contará com um grupo de odontólogos.

“Serão atendidos entre 15 e 20 mil usuários que serão cadastrados e vinculados a essa unidade. É uma área de extrema vulnerabilidade e que necessita de atendimento”, destaca Fiorenza.

A Secretaria de Saúde vai investir R$ 2,9 milhões na obra, cujo contrato de execução dos serviços foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (16) e foi firmado por meio de convênio com a Novacap.

O contrato terá vigência de 396 dias corridos a contar de sua assinatura, que ocorreu no dia 13 de abril. O prazo de início da obra será de até cinco dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Já o prazo de execução dos serviços é de cerca de 320 dias.

*Com informações da Secretaria de Saúde