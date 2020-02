Ceilândia recebe consultório itinerante contra hanseníase

A comunidade da maior região administrativa do Distrito Federal recebe até quarta-feira (19), o consultório itinerante de prevenção e enfrentamento da hanseníase. A carreta atenderá gratuitamente à população de Ceilândia das 8h até 12h, e das 14h até às 17h, no estacionamento da Administração Regional.

O objetivo da ação é conscientizar a população em geral sobre a hanseníase, seus sinais e sintomas, além de ofertar o atendimento qualificado, a fim de favorecer o diagnóstico precoce dos casos e iniciar o tratamento oportuno da doença, prevenindo as incapacidades. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do GDF, em parceria com a Administração Regional de Ceilândia.

A médica do Hospital de Ceilândia Thatiane Romero, explica que um dos principais motivos da ação é a conscientização das pessoas quanto o diagnóstico e a quebra de preconceitos em relação a doença. “ Devemos mostrar para à população que a doença que antigamente era conhecida como lepra tem cura! O tratamento é gratuito e totalmente realizado pelo SUS. Mesmo assim, o Brasil ainda é o segundo país que mais diagnostica casos da doença no mundo. Por isso, precisamos mudar esse cenário”, esclarece a médica.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, conta que o apoio a iniciativa é de extrema importância para à cidade mais populosa do DF. “ Nós como poder público devemos favorecer e facilitar o acesso e um tratamento de qualidade e gratuito ao cidadão ceilandense. É responsabilidade de todos no sentido de enfrentar esse problema de maneira aberta e efetiva, principalmente não somente no diagnóstico de novos casos, mas também conscientizar toda população sobre a doença. A hanseníase só será combatida com a participação de todos! ”, enfatiza o administrador.

O consultório itinerante é equipado com cinco consultórios e por equipes multidisciplinares da saúde entre médicos e enfermeiros capacitados para orientar e diagnosticar a doença.

Hanseníase

A hanseníase, conhecida também como lepra, é uma doença infecto-contagiosa caracterizada por manchas na pele, sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades. É causada por uma bactéria denominada Mycobacterium leprae, que costuma evoluir lentamente e pode levar até 20 anos para surgirem sinais da infecção.

Serviço:

Consultório itinerante contra hanseníase

Data: até quarta-feira (19)

Hora: das 8h até 12h, das 14h às 17h

Local: Estacionamento da Administração de Ceilândia

*Atendimento gratuito*