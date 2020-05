Ceilândia terá hospital de campanha com 60 leitos

O governador Ibaneis Rocha anunciou, durante visita às instalações do hospital de campanha no Mané Garrincha nesta terça-feira (11), a construção de uma unidade hospitalar em Ceilândia, especializada também no tratamento de Covid-19, com mais 60 leitos. No futuro, quando a pandemia passar, o local deverá acomodar uma estrutura voltada para o atendimento materno-infantil.

A ampliação de leitos faz parte de uma estratégia de vanguarda no País adotada pelo GDF, primeira Unidade da Federação a decretar o isolamento, iniciado nas escolas públicas.

“Estamos procurando internar a pessoa infectada com a Covid-19 antes mesmo de a doença se agravar. Existe um estudo desenvolvido por nossos especialistas em saúde que diz que, quando você acompanha a pessoa no período de 48h a 72h e percebe que o paciente manteve a respiração constante durante três dias, ele pode receber alta porque não vai ter um agravamento na doença”, explicou o governardor.

Quanto ao fato de a Covid-19 ter chegado em cidades distantes do centro de Brasília, como em Samambaia, que ocupa a terceira posição no ranking do DF, o chefe do Executivo disse que sua equipe já estava preparada para esse avanço sobre as regiões administrativas.

“Isso era esperado. Quando interrompemos o fluxo de pessoas nas cidades, sabíamos que a doença chegaria primeiro no Plano Piloto, no Lago Sul e que, depois, iria se estender para as regiões administrativas. Isso não está fora da nossa perspectiva. O rito de leitos vem seguindo exatamente nesse sentido. Temos um número grande de pessoas curadas. Por isso, estamos tranquilos nesse avanço”, esclareceu.

Comércio

Sobre a abertura do comércio, o governador voltou a afirmar que tem segurança da medida anunciada na semana passada, que é a de abertura do comércio a partir de 18 de maio. “Estamos preparados para isso. Em conjunto com o estado de Goiás, estamos desenvolvendo um plano para auxiliar as prefeituras do Entorno. Pretendemos ativar leitos de UTI e Enfermaria e vamos fazer uma compra internacional de testes para aplicar em toda a população do Entorno que vem para cá comprar em nossas lojas ou até mesmo trabalhar nelas”, concluiu.

Além disso, a Secretaria de Saúde vai enviar testes rápidos para as prefeituras das cidades da Região Metropolitana – que fazem divisa com a capital federal – para uso na população.

*Agência Brasília