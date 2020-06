Ceilândia ultrapassa a marca de 3 mil pessoas infectadas por coronavírus

Mais de 3 mil moradores de Ceilândia já testaram positivo para Covid-19. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), nesta segunda-feira (15/06), a maior cidade da capital do país é, também, a maior em número de casos. As informações são portal Metrópoles.

Com a atualização, Ceilândia chegou aos 3.045 infectados. Do total de registros entre moradores da cidade, 69 evoluíram para óbito. Atualmente, o DF tem 288 mortos pelo novo coronavírus e 23.683 infectados.

O avanço da doença na região administrativa levou o Governo do DF a impor novas medidas restritivas aos moradores. A cidade ficou, por 72 horas, impedida de abrir diversos estabelecimentos comerciais. Matéria completa do Metrópoles aqui.