Cidadãos devem evitar a Agência do Trabalhador de forma presencial

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Trabalho orienta ao cidadão do Distrito Federal a evitar a Agência do Trabalhador de forma presencial. Para isso, já são disponibilizados os mesmos serviços de forma virtual. Saiba como acessar;

→ Seguro Desemprego

No Portal Emprega Brasil “https://empregabrasil.mte.gov.br/”, e no aplicativo de celular “Sine Fácil”, o trabalhador poderá:

Ø Solicitar seu benefício Seguro-Desemprego;

Ø Consultar Requerimento, para verificar se as parcelas foram emitidas, se existe algum impedimento para habilitação e a data de pagamento ;

Ø Cadastrar Recurso;

Ø Recorrer ao Recurso Indeferido;

Ø Acompanhar Recurso Cadastrado.

→ Intermediação de Mão de Obra

No aplicativo de celular “Sine Fácil”,os trabalhadores poderão consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profissional. É possível incluir informações como: exigências, benefícios, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Se o trabalhador se interessar pela vaga, com um clique em “Quero Esta Vaga” ele será direcionado para agendar a entrevista. Esse serviço facilita a busca pela vaga disponibilizada pelo empregador.

→ Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

Ø Visando modernizar o acesso às informações da vida laboral do trabalhador o Ministério da Economia lançou a Carteira de Trabalho Digital, em substituição à Carteira de Trabalho física, disponível para os cidadãos por meio de aplicativo para celular nas versões iOS e Android e Web.

Ø Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual (Apple Store da Apple e no Play Store do Android). Ou acessar via Web, por meio do link https://servicos.mte.gov.br/

*Com informações da Secretaria de Trabalho