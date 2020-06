Coren-DF fiscaliza Hospital das Clínicas de Ceilândia

A fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) esteve no Hospital das Clínicas da Ceilândia para averiguar as condições de funcionamento da unidade no enfrentamento à Covid-19 e o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Segundo o conselho de enfermagem, a instituição conta com fluxo de atendimento exclusivo para Covid-19 e desempenha protocolos de manejo clínico adequados. O Hospital das Clínicas da Ceilândia segue orientações do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) no que diz respeito ao rodízio semanal da equipe que atende pacientes com sintomas respiratórios.

Houve denúncias de reuso impróprio de EPIs. Entretanto, no momento da fiscalização, não foram constatadas irregularidades nesse sentido, segundo os conselheiros Elias Pereira de Lacerda, José Lino de Queiroz e Vilma Francisca Alves.

Chamou atenção a situação da área de repouso dos profissionais de Enfermagem. O espaço para descanso é precário e fica ao lado de uma obra. Bem diferente do espaço reservado aos profissionais da medicina, que conta com estrutura adequada. A diferença de tratamento é evidente.

A unidade não contava com sala de paramentação e desparamentação. Entretanto, após as observações da fiscalização, a instituição se comprometeu a instalar esse ambiente para aumentar a segurança e reduzir os riscos de contaminação.

As apurações vão ser registradas em relatório circunstanciado para que surta os efeitos legais.

