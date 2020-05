Coren-DF fiscaliza Hospital São Francisco, em Ceilândia

A fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) esteve no Hospital São Francisco, em Ceilândia, para verificar as condições de funcionamento da unidade no combate à Covid-19. Segundo denúncias enviadas ao órgão, profissionais estavam usando máscaras caseiras. Entretanto, no ato da fiscalização, esse problema já havia sido resolvido e a equipe usava máscaras cirúrgicas.

Segundo o Coren-DF, a qualidade das máscaras cirúrgicas parecia questionável. O material é pouco espesso e muitos profissionais estavam usando duas máscaras, para se sentirem mais seguros. Foi recomendado a aquisição de itens de maior qualidade.

O dimensionamento da equipe estava correto, bem como o treinamento dos profissionais. A instituição tem fluxo específico de atendimento à Covid-19, mas não tem equipe de Enfermagem específica para essa finalidade. Outro problema é a escassez de dispensers de álcool gel.

*Com informações do Coren-DF