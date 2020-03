Coronavírus: Ambulatório e cirurgias eletivas são suspensos

As cirurgias eletivas, os atendimentos ambulatoriais e odontológicas estão suspensas por 15 dias a contar da data de hoje, 18/03. A medida abrange todos os hospitais públicos e universitários do Distrito Federal, com exceção às cirurgias oncológicas e cardiovasculares. Os procedimentos de urgência e emergência estão mantidos.

A Secretaria de Saúde orienta que os pacientes aguardem o contato dos profissionais de saúde, tanto para avisar do cancelamento quanto da remarcação de consultas ou cirurgias. A pasta pede que nenhum destes pacientes procurem os hospitais, ambulatórios ou policlínicas neste período. Esta foi a quinta atualização do Plano de Contingência.

Atenção Primária

As Unidades Básicas de Saúde devem manter os casos suspeitos em área separada até o atendimento, aqueles que estiverem em bom estado geral terão amostras coletadas e encaminhadas ao Lacen. Depois, levados para casa por ambulância do Samu, Bombeiro ou da própria região de saúde. Os mesmos veículos serão utilizados em caso de necessidade de remoção para hospital.

Upas

No atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), os pacientes que chegarem com sinais e sintomas que preencham os critérios de definição de caso suspeito serão acolhidos e encaminhados para espaço reservado. Os passos seguintes seguem a mesma definição dada à atenção primária, com a diferença de que a remoção para a residência ou para hospital de referência será feita por transporte sanitário.

Referências

Os hospitais de Base e regional da Asa Norte continuam sendo os de referência. “Porém, se entrarmos em fase de mitigação – quando deixa de ter casos importados e passa a ter transmissão comunitária – todos os hospitais da rede passam a atender os pacientes”, explica o secretário-adjunto de Assistência, Ricardo Tavares.

Para já deixar as unidades preparadas, todos hospitais receberão visita da equipe da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, nesta terça-feira (17), para avaliação de planos de contingência locais e da estrutura deles.

Visitas

Aqueles diagnosticados com o Covid 19 estão proibidos de receber visita até que haja liberação pelo Centro Operacional de Emergências em Saúde Pública (COE Covid).

Ficam limitadas as visitas aos pacientes internados com outras patologias ou no pós-operatório de cirurgias de emergência, urgência ou eletivas nas Unidades de Internação e de Terapia Intensiva a somente uma pessoa, preferencialmente mais jovem. Os gestores locais deverão organizar horários diferentes de visitas, se possível alternar o dia delas, para evitar aglomerações. O plano também orienta que pessoas com mais de 65 anos evitem visita e não sejam acompanhantes.

Assistência Farmacêutica

O plano orienta que usuários que fazem parte do grupo de risco de complicações pelo COVID-19, como idosos, crianças, gestantes, imunodeprimidos, transplantados e portadores de doenças respiratórias, cadastrem representantes que poderão fazer a retirada dos medicamentos em seu lugar. Poderão ser cadastradas até cinco pessoas por paciente.

Atualizações

As novas evoluções neste cenário poderão implicar mudanças no plano atual, de acordo com o panorama epidemiológico do DF e Nacional. Cabe ressaltar que o cenário está sendo monitorado sistematicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e evolução dos quadros, para garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes sejam adotadas.

*Agência Brasília