Coronavírus: casos em Ceilândia crescem 7 vezes em 15 dias

Levantamento da Secretaria de Saúde divulgado nesta quarta-feira (15/4) mostra que o Distrito Federal tem 688 casos confirmados do novo coronavírus e 17 mortes provocadas pela doença. De acordo com o boletim, 30 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva (UTI). Além disso, algumas cidades chamam atenção pelo crescimento de diagnósticos, como Ceilândia, que passou de 3 para 21 infectados em 15 dias. As informações são do Correio Braziliense.

Em Taguatinga, o número de casos dobrou desde o início do mês. Em 1º de abril, havia sete pessoas diagnosticadas com a doença na cidade. Nesta terça (14/4), a Secretaria de Saúde contabilizava 19 casos. Apesar do crescimento, o Plano Piloto, com 177 infectados, lidera o ranking dos locais com mais registros da Covid-19.



Em segundo lugar está Águas Claras, com 71 casos. Em seguida, vem o Lago Sul, com 62 diagnósticos. Durante coletiva à imprensa desta quarta-feira (15/4), o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Hage, demonstrou preocupação com o aumento de casos em Ceilândia e defendeu que o isolamento social deve ser obedecido pelos moradores. Matéria completa do Correio Braziliense.