Covid-19: Ceilândia terá posto de vacinação por drive-thru

Agora são 40 postos nos quais idosos com 80 anos ou mais poderão se imunizar contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde (SES) ampliou o número de postos de vacinação por drive-thru no Distrito Federal. Dessa forma, o público-alvo – idosos a partir de 80 anos – poderá se imunizar contra a Covid-19 em dez pontos montados em dez regiões administrativas (RAs). A partir desta terça-feira (2), 40 postos de imunização vão atender das 8h às 17h.

“Mapeamos os locais de maior público idoso e distribuímos de forma estratégica dez locais de vacinação pelo sistema drive-thru, aumentando ainda mais a capacidade de atendimento, garantindo mais segurança e agilidade no processo”, explica o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Ele destaca que essas ampliações estão relacionadas ao número de vacinas disponíveis e ao público-alvo de cada etapa.

No último domingo (31/1), a SES anunciou a decisão de oferecer a vacinação por drive-thru para a facilitar o acesso dos idosos ao recebimento da primeira dose do imunizante que previne a Covid-19. Para se vacinar, o usuário deve levar um documento oficial com foto, preferencialmente com a inscrição do CPF, não sendo necessário agendamento, cadastro ou inscrição. É importante levar o cartão do SUS e o cartão de vacina. Se não encontrar o cartão de vacina, não haverá impedimento em receber a primeira dose.

Vacinação mista

Nas seis UBSs em que haverá drive-thru, a vacinação ocorrerá de forma mista, ou seja, tanto nos carros quanto nas salas de vacina.

Confira, abaixo, as unidades com vacinação regular nas salas de imunização com funcionamento a partir das 13h desta segunda-feira (1º).

Região de Saúde Central

Asa Norte – UBS 2: EQN 114/115, Área Especial.

Asa Sul – UBS 1: Asa Sul, SGAS 612 (L2 Sul), lotes 38/39.

Cruzeiro – UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho.

Lago Norte – UBS 1: SHIN, QI 3, Área Especial.

Lago Sul – Policlínica Lago Sul: Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21.

Região de Saúde Centro-Sul

Candangolândia – UBS 1: EQR 5/7, Área Especial 1.

Guará – UBS 1: QE 6, Lote C, Área Especial s/nº;

UBS 2 – QE 23, Lote C, Área Especial s/nº, Guará 2;

UBS 3 – QE 38, Área Especial s/nº, Guará 2;

UBS 4 – QELC, EQ 2/3, Conjunto Lucio Costa.

Núcleo Bandeirante – UBS 1: 3ª Avenida, Área Especial nº 3.

Riacho Fundo – UBS 1: QN 9, Área Especial 11.

Riacho Fundo 2 – UBS 1: QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1;

UBS 2: QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2.

Região de Saúde Oeste

Brazlândia – UBS 1: EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte.

Ceilândia – UBS 5: QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte;

UBS 7: EQNO 10, AE D/E, Setor O;

UBS 16: SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Quadra 500, AE 2;

UBS 17: QNP 16/20, Setor P Sul.

Região de Saúde Sul

Gama – UBS 1: Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul;

UBS 3: E/Q 3/5, Área Especial, Setor Leste;

UBS 5: Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste.

UBS 2: EQ 217/317, Área Especial, Lote E.

Região de Saúde Leste

Itapoã – Quadra Poliesportiva do Itapoã (ao lado da UBS 2 Itapoã): Quadra 61, Área Especial Del Lago.

São Sebastião – Caic Unesco: Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro.

Paranoá – Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá: Praça Central, s/nº, Lote 1.

Região de Saúde Norte

Planaltina – Jardim de Infância Casa da Vivência: Avenida NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina;

UBS 20 de Planaltina (Arapoanga): Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial.

UBS 2: DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões (ao lado da UPA de Sobradinho).

Região de Saúde Sudoeste

Recanto das Emas: UBS 3: Quadra 104/105, Área Especial.

Samambaia – UBS 2: QS 611, AE 2.

Taguatinga – UBS 1: QNG, AE 18/19.