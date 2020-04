Covid-19: de 183 testes, 4 deram positivo em posto de Ceilândia, informa Metrópoles

O novo ponto de testagem em massa para Covid-19, no Iesb Unidade Ceilândia, não apresenta filas para a população da região administrativa, além dos moradores do Pôr do Sol, Sol Nascente e Brazlândia. Só na manhã desta terça-feira (28/04), foram realizados 183 testes no local. Em quatro pessoas o resultado deu positivo para o novo coronavírus. As informações são do site Metrópoles.

Segundo o Metrópoles, a triagem no ponto inaugurado na segunda-feira (27/04) é feita na modalidade drive-thru, sem precisar sair do carro. O atendimento, para alívio de quem vai ao lugar, ocorre dentro de cinco minutos.

A testagem é realizada por servidores da Secretaria de Saúde do DF e do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Os militares aferem a temperatura das pessoas com câmera térmica e termômetros digitais. Em seguida, os ocupantes do carro seguem para a outra fase do exame.

A entrada na fila só pode ser realizada após agendamento no site Testa DF. Depois da inscrição, o sistema direciona o agendamento de acordo com o local de moradia com data e hora para o solicitante ir até o ponto. Matéria completa do Metrópoles aqui.