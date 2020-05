Covid-19: decreto do GDF incluirá profissionais de educação física na área de saúde

Um decreto está sendo preparado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) incluindo os profissionais de educação física na área de atendimento à saúde. Pela proposta, os instrutores voltados para práticas esportivas passariam a ser considerados essenciais na prevenção de doenças, como respiratórias e cardiovasculares, que acometem, principalmente, a população mais idosa – grupo vulnerável ao contágio da Covid-19.

A medida possibilitará que novas vagas de emprego sejam geradas a trabalhadores de uma das categorias mais afetadas pela crise desencadeada pelo novo coronavírus, tanto em ações de grupos multidisciplinares do governo quanto em programas sociais.

“Quando o governador Ibaneis Rocha reconhece esse grupo como fundamental aos cuidados com a saúde, abre a oportunidade para que sejam acionados por qualquer área do governo na prevenção de diversas enfermidades, principalmente relacionadas aos grupos de risco, como pessoas com comorbidades e idosos”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, que está à frente da ação.

Um desses programas é o albergue de idosos, que abriga e acompanha em hotéis homens e mulheres acima dos 60 anos e que são mais vulneráveis à infecção do novo coronavírus.

Retomada dos esportes

A ação é um dos primeiros passos do GDF para discutir a retomada das atividades das práticas esportivas no DF durante a pandemia. Celina acredita que ela seja gradual e que a reabertura de parques, como o da Cidade, seja o primeiro teste, avaliando a evolução da doença quando isso acontecer.

Após o reconhecimento da categoria como atendimento à saúde, o GDF estudará o meio jurídico de contratação, se por chamamento ou contrato temporário, por exemplo. A expectativa é de que o decreto seja assinado pelo governador ainda nesta quarta-feira (20).

