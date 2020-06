Covid-19: Estudo da Codeplan faz projeção de 659 óbitos até 23 de junho, diz jornal

A Companhia de Planejamento (Codeplan) divulgou pesquisa que mostra que o DF terá crescimento acelerado de casos e mortes nos próximos dias. De acordo com as projeções do estudo, até 23 de junho, a capital terá 25.751 diagnósticos positivos e 659 óbitos. Com base em experiências internacionais, pesquisas alertam ainda que o dado real pode ser até quatro vezes maior do que o divulgado. As informações são do Correio Braziliense.



As análises de estudiosos e de setores do governo servem como parâmetro para ações da Secretaria de Saúde, que registra, atualmente, uma taxa de 45% de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) e tenta evitar a falta de leitos, que começa a ser realidade em vários estados brasileiros.

O relatório da Codeplan, por exemplo, levou em consideração dados contabilizados até 24 de maio, e mostrou que a precisão dos números fica sujeita à regularidade da aplicação dos testes rápidos. O estudo ressalta que "mudanças no grau de isolamento podem modificar esse cenário, com consequências sobre a taxa de expansão".