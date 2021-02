Covid-19: GDF ativa seis pontos de vacinação por drive-thru e reativa o Telecovid

Através de uma central telefônica, pacientes com dificuldade de locomoção poderão agendar vacinação em casa

Agência Brasília

O Governo do Distrito Federal vai disponibilizar, a partir da próxima terça-feira (2/2), seis pontos de vacinação contra a Covid-19 por sistema drive-thru. O GDF também irá reativar o Telecovid – central telefônica em que pacientes do Home Care privado e pessoas com 80 anos ou mais e com dificuldade de locomoção possam agendar a vacinação em casa. A Secretaria de Saúde tomou essa decisão para facilitar o acesso dos idosos ao recebimento da primeira dose do imunizante que previne a Covid-19.

A vacinação nesses locais será exclusiva para pessoas com 80 anos ou mais. O horário de funcionamento será das 8h às 17h, sem intervalo de almoço. Os postos por drive-thru serão instalados no Parque da Cidade, no Pontão do Lago Sul, em Águas Claras na Faculdade Unieuro, na UBS 5 de Planaltina (Arapoanga – Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial), UBS 1 de Sobradinho I (Quadra 14, Área Especial 22/23) e UBS 2 de Sobradinho II (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho).

A vacinação nas três UBSs mencionadas acima ocorrerá excepcionalmente nesta segunda-feira (1º) sem ser por drive-thru. Na terça será por este meio. Os pacientes do Home Care assistidos pela Secretaria de Saúde estão sendo vacinados pelas equipes da pasta.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, destacou a importância desses novos locais de vacinação e a utilização do Telecovid como uma demonstração de respeito do governo para com o atendimento ao público idoso, que começa a ser vacinado nesta segunda-feira. “Mapeamos os locais de maior público idoso e distribuímos de forma estratégica seis locais de vacinação pelo sistema drive-thru, aumentando ainda mais a capacidade de atendimento, garantindo mais segurança e agilidade no processo”, acrescentou Okumoto.

“Procuramos a melhor forma possível para atender o público-alvo da vacinação, os idosos com 80 anos ou mais. Com esses pontos por drive-thru, oferecemos o máximo de conforto aos usuários para receber a vacina”, destaca o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Alexandre Garcia.

O subsecretário observa também que muitos indivíduos desta faixa etária têm comprometimentos físicos ou mentais que dificultam ou até impedem a locomoção até as unidades de saúde. “Diante de tal desafio, a Secretaria de Saúde buscou soluções para dar maior agilidade e facilitar o processo de vacinação dos idosos do DF”.

Saúde reforça que haverá vacina para todos |Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde

Haverá vacinação, também, já a partir desta segunda-feira (1º), em 27 unidades básicas de saúde, três escolas, duas quadras poliesportivas e uma policlínica. A Secretaria de Saúde reforça que não há necessidade de correria, pois há vacina para todos os contemplados nesta etapa da vacinação. Confira os endereços dos locais de vacinação:

Região de Saúde Central

Asa Norte

UBS nº 2 Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS nº 1 Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

Cruzeiro

UBS nº 2, Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

UBS nº 1 Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21

Região de Saúde Centro-Sul

Candangolândia

UBS nº 1 Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS nº 1 Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS nº 2 Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 3 Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4 Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lucio Costa

Estrutural

UBS nº 1 Estrutural, AE 1, Setor Central

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo

UBS nº 1 Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11

Riacho Fundo 2

QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

UBS nº 1 Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS nº 2 Riacho Fundo 2

Região de Saúde Oeste

Brazlândia

UBS nº 1 Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS nº 5 Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte

UBS nº 7 Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16 Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17 Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul

Região de Saúde Sul

Gama

UBS nº 1 Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS nº 3 Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS nº 5 Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Colégio Paloma, QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Região de Saúde Leste

Itapoã

Quadra Poliesportiva do Itapoã (ao lado da UBS 2 Itapoã), Quadra 61, Área Especial Del Lago

São Sebastião

Caic Unesco, Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

Região de Saúde Norte

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

Região de Saúde Sudoeste

Recanto das Emas

UBS3,QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS nº 2 Samambaia, QS 611, AE 2

Taguatinga

UBS nº 1 Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS nº 5 Taguatinga, Setor D Sul, AE 23

Telecovid

O Telecovid será reativado, no dia 2 de fevereiro, para que usuários com dificuldade de locomoção possam agendar a vacinação em casa que será aplicada por profissionais da Atenção Primária. A central telefônica funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A ligação poderá ser feita para os telefones 190, 193 e 199.

Lembrando que os pacientes que poderão agendar a vacinação em domicílio e que se enquadram no perfil citado anteriormente, serão idosos com 80 anos ou mais e pacientes em Home Care.

O Telecovid foi criado em março de 2020 pelas secretarias de Saúde e Segurança Pública para prestar informações sobre o novo coronavírus Sars-CoV-2. A central funcionou no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) com linhas telefônicas e postos de trabalho disponibilizados aos servidores da Secretaria de Saúde.

*Com informações da Secretaria de Saúde