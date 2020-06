GDF cria ‘gabinete de crise’ para enfrentar avanço do coronavírus em Ceilândia

O Governo do Distrito Federal em parceria com as Administrações Regionais de Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente, Samambaia, Estrutural, e com diversos órgãos do GDF realizaram nesta terça-feira (20), uma comitiva que percorreu os principais pontos das regiões administrativas para mapeamento, que ajudará na tomada de ações estratégicas no combate a disseminação do coronavírus nas cidades.

A ação é uma das medidas adotadas pelo GDF para instalar o gabinete de crise em reação ao alto índice dos números de casos da Covid19 registrados nas regiões administrativas. As medidas serão tomadas em alinhamento com o Governo do Distrito Federal na construção de ações estratégicas que visem à prevenção junto à comunidade ceilandense no combate e enfrentamento ao coronavírus.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, esclarece que as ações do GDF no combate ao coronavírus na cidade têm sido realizadas diariamente, e foram adotados protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Além da distribuição de mais de 40 mil máscaras laváveis para à população, também foram instalados pontos de testes rápidos em locais estratégicos da cidade.

“Desde o começo da pandemia realizamos a higienização e sanitização de feiras, escolas, delegacias e o Hospital de Ceilândia e nos principais pontos da região. Além disso, desde sábado estamos colocando carros de som para orientar à população dos cuidados contra o coronavírus. Estamos realizando constantemente com o GDF operações de orientação e fiscalização dos comércios e moradores. Mas para combater o coronavírus é preciso que as pessoas colaborem e não saiam de suas casas sem necessidade. E quando sair tomar todos os cuidados como usar máscara e sempre que possível e higienizar as mãos. Temos que tirar Ceilândia das tristes estáticas do coronavírus. Só com a ajuda da população é que iremos atravessar esse período tão delicado”, ressalta Marcelo Piauí.

A comitiva contou com a presença do Secretário de Governo do DF, José Humberto Pires. “Neste primeiro momento a visita in loco nas cidades vai ajudar na tomada das decisões, e quais estratégias mais enérgicas poderão ser adotadas para frear o número de casos”, diz o secretário.

A operação realizada nas cidades conta com o apoio das Administrações Regionais, DF- Legal, do Departamento de Estradas e Rodagem (DER/DF), Diretoria de Vigilância Sanitária (Divsa), Secretaria de Transporte (Semob), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Militar (PMDF), Polícia Civil do DF, Procon-DF; Detran-DF, Brasília Ambiental, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Governo do DF.

Com informações da Adminsitração de Ceilândia