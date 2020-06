Covid-19: testagem passa a ser feita em todas as UBSs do DF

Com isso, os postos drive-thru foram desativados nas regiões administrativas

A partir desta segunda-feira (29), a Secretaria de Saúde (SES) amplia a oferta de testes da Covid-19, que passam a ser feitos em todas as 172 unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A medida reforça os atendimentos para pessoas com sintomas da doença, oferecendo testes rápidos (IgG e IgM) e o RT-PRC (swab nasal e oral), de acordo com o perfil de cada paciente.

“Nesta fase próxima do pico da pandemia, alteramos o plano de ação das testagens”, explica o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Ricardo Tavares. Com a nova medida, os postos onde os testes rápidos eram feitos pelo sistema drive-thru foram desativados.

Equipes avaliam

Quem estiver com sintomas da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) deve procurar a UBS mais próxima de sua residência, onde será acolhido e poderá fazer o teste de acordo com a avaliação das equipes do posto.

Os exames de pacientes que apresentarem sintomas são coletados nas próprias unidades. Além disso, é realizada a estratégia fast-track ou duplo fluxo, em que os pacientes com quadros respiratórios entram em fluxos separados na unidade.

Especialistas da SES alertam que o mais importante é fazer os testes com critério, somente após a recomendação de um profissional de saúde. A depender da avaliação da equipe, o paciente precisará ou não de exames complementares e internação. Assim, a UBS encaminhará para os hospitais de referência.

Pacientes assintomáticos

Para as pessoas assintomáticas que estejam em contato com quem apresente os sintomas, a recomendação é permanecer em isolamento social. Quando algum membro da família testa positivo para a Covid-19, todos do grupo familiar são orientados a ficarem em isolamento, recebendo atestado de 14 dias para observação dos sintomas.

Se houver piora, é necessário procurar novamente o serviço de saúde; independentemente desse quadro, é preciso respeitar o isolamento em casa e, somente depois, voltar às atividades. A SES orienta ainda que, partir do terceiro dia com sintomas e até o sétimo, já é indicado fazer o teste do swab. A partir do oitavo dia, pode ser o teste rápido, porque os anticorpos são mais detectáveis.

A testagem

Além dos testes rápidos, as unidades básicas de saúde oferecem testes RT-PCR para a Covid-19. Esse tipo de teste é realizado a partir da amostra colhida por nasofaringe, que são materiais genéticos obtidos da mucosa do fundo do nariz ou da garganta com uma haste flexível (cotonete). O processamento dos materiais coletados é feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

Arte: Agência Saúde

* Com informações da SES