DF terá ponto de vacinação noturno a partir de segunda-feira (3)

Grupo prioritário poderá ser vacinado das 18h às 23h, na Praça dos Cristais do Setor Militar Urbano, em sistema drive-thru

Agência Brasília

Um novo ponto de vacinação contra a covid-19 entrará em operação na próxima segunda-feira (3/5). Por meio de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal e as Forças Armadas, grupos prioritários terão acesso a um horário inédito para imunização: das 18h às 23h. O ponto será a Praça dos Cristais, em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU).

“Nesse momento tão sensível que estamos vivendo, é muito importante contar com os parceiros nas atividades relacionadas ao combate à covid-19”, destaca o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero Martins, que agradeceu o apoio das Forças Armadas no processo de imunização da população do DF.

“Esse ponto de vacinação, coordenado pelo Exército, é um grande ganho para a população do DF, pois será estratégico, e tenho certeza que terá uma boa aceitação, pelo horário de funcionamento diferenciado”, conclui o subsecretário.

O atendimento ocorrerá na modalidade drive-thru, sendo as doses aplicadas por militares do Comando Conjunto Planalto que atuam na área da saúde. Nessa unidade, serão administradas tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina. Os militares foram capacitados por equipes da Secretaria de Saúde (SES) com treinamento específico.

Comando Conjunto Planalto

Constituído em 29 de março de 2020, o Comando Conjunto Planalto é formado militares da Marinha do Brasil – Comando do 7º Distrito Naval –, do Exército Brasileiro – Comando Militar do Planalto – e da Força Aérea Brasileira – Ala 1/Base Aérea de Brasília. Desde o início da pandemia, eles empreendem ações de prevenção e controle no enfrentamento do novo coronavírus na capital federal, atuando em operações como descontaminação de locais públicos, transporte de material hospitalar, remoção de pacientes, doações de sangue, produção de máscaras e distribuição de cestas básicas, entre outras demandas.

Entre as ações realizadas pelas Forças Armadas, destacam-se 142 campanhas de doação de sangue com quase 1,5 mil doadores, 620 cestas básicas e kits de higiene distribuídos para famílias de baixa renda, 420 toneladas de cargas transportadas em apoio a órgãos de saúde e segurança pública, 52 mil máscaras produzidas para proteção das tropas empregadas no combate ao novo coronavírus e descontaminação de mais 300 espaços públicos, além da disponibilização de 11 aeronaves para transporte de pacientes.

*Com informações da SES