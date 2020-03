Escolas de Ceilândia contra a dengue

Com atividades educativas, palestras e teatro do Aedes aegypti, além de distribuição de panfletos, a Secretaria de Educação do DF, juntamente com a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, realizarão a Campanha de Conscientização e Alerta Contra à Dengue nas 97 Escolas da região, nesta quarta-feira (11/3), às 9h, no Centro de Ensino Médio 03 de Ceilândia.

As ações na comunidade escolar fazem parte da programação do Dia D de Combate à Dengue e conta com o apoio da Administração Regional de Ceilândia, da Vigilância Ambiental em Saúde de Ceilândia, da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros do DF, do Detran, da Secretaria de Saúde e do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU).

A abertura do programa “ Educação de mãos dadas contra o Aedes aegypti” contará com diversas atividades, tais como palestras e apresentação de teatro para os estudantes de diversas Escolas. Também haverá uma caminhada de conscientização com a distribuição de material sobre a dengue, além de ação de vistoria da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival), e com o apoio de cerca de 150 militares do Corpo de Bombeiros e garis do SLU.

Durante o percurso da caminhada, os Agentes de Combate às Endemias mostrarão como evitar situações favoráveis ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Dentro de garrafas pet, os alunos conhecerão a evolução do mosquito nas formas de ovo, larva, pupa e adulto, como ele se reproduz, e aprenderão a identificar possíveis focos.

Serviço:

A abertura do programa “ Educação de mãos dadas contra o Aedes aegypti”

Data: 11/03/2020

Hora: 8h30

Local: Centro de Ensino Médio 03 de Ceilândia – Qnn 13 – Área Especial – Ceilândia Sul – próximo à Administração Regional de Ceilândia.