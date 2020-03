Estou com Covid-19 e não pude fazer exame, diz moradora de Ceilândia

Uma farmacêutica de 26 anos que trabalha na Asa Norte está em isolamento domiciliar desde a quinta-feira passada (19/03) por ter apresentado sintomas da Covid-19. Ela acredita ter sido contaminada por uma cliente. A jovem, no entanto, não pôde fazer o exame e ter certeza do diagnóstico. As informações do site Metrópoles.

“Estou muito preocupada, pelo meu avô que tem 90 anos. Gostaria de saber o risco real que a minha família está correndo”, afirma a moça.

Ela chegou a buscar atendimento no Hospital Santa Helena, depois de apresentar febre e dores no peito e recebeu um atestado de 14 dias, no qual está especificada a CID B 32.4, que indica prováveis infecções por coronavírus.

Os kits de exame para comprovar a infecção pelo novo coronavírus estão sendo racionalizados – são indicados apenas para pacientes com quadros mais graves da doença a fim de orientar o tratamento durante a internação.

“A médica que me atendeu pediu que voltasse para casa e seguisse junto com minha família as regras de uma quarentena de 14 dias“, conta a moradora de Ceilândia, que vive com os pais, que tem 58 e 59 anos. O avô tem 90 anos, não mora no mesmo endereço, mas é assistido pela mãe dela. Matéria completa do Metrópoles aqui.