Farmácias de Alto Custo estendem horário de atendimento

A Secretaria de Saúde informa que as três Farmácias do Componente Especializado, chamadas também de Farmácia de Alto Custo, terão alteração no horário de funcionamento. A partir de agora, elas passarão a atender de segunda sexta-feira de 7h às 19h e aos sábados, de 7h às 12h.

As três farmácias – localizadas na Ceilândia, Asa Sul e Gama -, distribuem 245 tipos de medicamentos adquiridos tanto pela secretaria, quanto pelo Ministério da Saúde. Antes, o atendimento era de segunda a sexta, de 8h às 18h

Atendimento

Cerca de 1.350 pessoas são atendidas diariamente nas três Farmácias de Alto Custo. Em Ceilândia, são 600 atendimentos diários, na Asa Sul, 500, e no Gama 250 atendimentos. Somente em Ceilândia, foram dispensados, em janeiro, 253.523 medicamentos de alto custo.

* Com informações da Secretaria de Saúde