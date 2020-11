Força-tarefa do Hospital Regional de Ceilândia realiza 196 cirurgias ortopédicas

Hospital Regional de Ceilândia registrou, em outubro, 196 procedimentos. No mesmo período do ano passado, foram 162 operações

Agência Brasília

O Hospital Regional de Ceilândia (HRC) promoveu uma força-tarefa que resultou em 196 cirurgias ortopédicas feitas em outubro. Mesmo em um ano de pandemia, a quantidade representou um aumento de 21% em relação ao mesmo mês em 2019, quando foram realizadas 162 cirurgias desse tipo.

De acordo com a gerente de assistência cirúrgica do HRC, Thalita Ribeiro Epstein, somente na quinta-feira (12), foram feitas 11 cirurgias ortopédicas – um recorde da unidade e bem acima da média diária de cinco procedimentos para essa especialidade no hospital.

“Graças à força-tarefa, impulsionamos a quantidade de cirurgias ortopédicas, o que permitiu uma celeridade maior nos procedimentos”, conta a gestora. “Sem essa ação, a fila de espera poderia ter dobrado, devido ao aumento do número de atendimentos na emergência.”

Demanda aumentou

Com o aumento da demanda no hospital após um feriado prolongado, a equipe do HRC decidiu organizar a força-tarefa para dar vazão aos atendimentos. O hospital tem um centro de trauma que absorve o movimento de Ceilândia e Brazlândia – integrantes da Região de Saúde Oeste –, além de atender outras cidades do Entorno.

“A região é extremamente populosa, com uma demanda de traumas ortopédicos enorme, mas temos uma equipe comprometida e compromissada, o que torna possível todos os projetos”, avalia a superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio. “Além disso, o hospital está abastecido de insumos necessários para todos os procedimentos.”

As equipe médica e de enfermagem do HRC foram direcionadas à força-tarefa e o centro cirúrgico contou com até três salas simultâneas da especialidade. O atendimento respeitou a ordem de internação e considerou o diagnóstico e o quadro clínico dos pacientes internados.

Referência na pandemia

O HRC alcançou o feito de aumentar a produção de cirurgias ortopédicas ao mesmo tempo em que permaneceu como um dos hospitais de referência para a Covid-19 no DF. Desde 8 de junho, quando passou a receber pacientes com coronavírus, a unidade foi estrategicamente dividida para permitir o atendimento à população, sem deixar de prestar assistência aos demais.

Além das cirurgias já realizadas no hospital, como as oncológicas e as de emergência, os procedimentos ortopédicos foram feitos em todos os dias da semana, por meio de turnos extras à noite e nos finais de semana.

“Estamos desde outubro na força-tarefa da ortopedia no HRC, mantendo a especialidade no hospital e realizando muitos procedimentos”, afirma Lucilene Florêncio. “Paralelamente, também estamos atendendo e sendo referência em Covid-19. Os servidores têm trabalhado de forma heroica para garantir o serviço à população.”

No mês de outubro, o HRC registrou um total de 318 cirurgias, entre ortopédicas, ginecológicas e de âmbito geral. A força-tarefa prossegue neste mês, e o hospital já está em programação para manter a ação também em dezembro.

* Com informações da Secretaria de Saúde (SES)