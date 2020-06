Força-tarefa fiscaliza UPA Ceilândia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ceilândia foi fiscalizada pela força-tarefa formada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindEnfermeiro-DF), pela Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) e outras entidades.

O grupo vistoriou o fluxo de atendimento para Covid-19, o plano de contingência, protocolos e planos operacionais da unidade. Segundo os conselheiros Elias Pereira de Lacerda e José Lino de Queiroz, a instituição apresenta boas condições de funcionamento, mas precisa de pequenos ajustes, como a instalação de uma sala de paramentação e desparamentação para os profissionais que estão realizando um excelente trabalho.

A força-tarefa também apurou outras denúncias de caráter individual. O relatório com os encaminhamentos será homologadopara que surta os efeitos legais.

Com informações do Coren-DF