GDF abre dispensa de licitação para construção de hospital de campanha de Ceilândia

Foi aberta, na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (3), a dispensa de licitação para construção do hospital de campanha de Ceilândia que atenderá os pacientes da Covid-19. A unidade hospitalar terá capacidade para 60 leitos, sendo 20 leitos de suporte avançado e 40 leitos de enfermaria.

A estrutura será erguida na QNN 27 Área Especial, com 2.115,72 m² e, quando entrar em operação, receberá pacientes no modelo “porta aberta”. No local também será possível realizar exames diagnósticos por imagem.

O terreno já foi vistoriado pela Secretaria de Saúde e a previsão é que a unidade fique montada por seis meses. Além da construção, a empresa que vencer a licitação emergencial deverá manter no local equipe técnica mínima durante toda a vigência do contrato, garantindo assistência técnica resolutiva imediata na ocorrência de falhas, panes ou sinistros em todos os sistemas que compõem a edificação, conforme normas vigentes. O valor estimado para a contratação é de R$ 15,9 milhões.