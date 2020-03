GDF divulga nova lista de comércios que podem permanecer abertos

Após início da fiscalização aos comércios, o Governo do Distrito Federal fez novo estudo acerca dos estabelecimentos que, por serem de natureza essencial, podem permanecer abertos. Oficinas mecânicas, fábricas de bolos, concessionárias de veículos e estandes de venda de imóveis estão entre as atividades que são permitidas.

Os comerciantes que, fora da lista de serviços essenciais, insistirem em abrir as portas, serão penalizados pela Secretaria DF Legal, Além da multa de R$ 3,5 mil a R$ 12 mil, o proprietário será encaminhamento à delegacia, juntamente com a Vigilância Sanitária, por crime contra a saúde pública, e terá sua licença cassada.

O secretário do DF Legal, Gutemberg Tosatte, informa que que a pasta fechou e interditou 3.5 mil estabelecimentos comerciais nos últimos três dias. “Nós estamos com a força total do DF Legal nas ruas, nos três turnos, com 70 auditores e inspetores”, ressaltou. “Fizemos uma leitura do decreto, em conjunto com a Secretaria de Governo, e listamos de forma didática aqueles que podem abrir e aqueles que não podem. Estamos ao lado dos comerciantes e empresários, mas o momento é de responsabilidade pela saúde coletiva”.

Confira a lista de estabelecimentos autorizados a funcionar

* Com informações do DF Legal