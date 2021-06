GDF promete vacinação de profissionais de toda a Educação até 23/6

Serão aplicadas 42 mil doses em 13 dias. Aulas presenciais retornam em agosto. Creches voltam antes, na última semana deste mês

Agência Brasília

Em reunião com o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, no fim da tarde desta quinta-feira (10), o secretário de Educação, Leandro Cruz, acertou os detalhes do esforço de vacinação da Educação: serão 42 mil doses nos próximos 13 dias. Dessa forma, todos os profissionais das escolas da rede pública de ensino serão vacinados, a maioria deles com a vacina fabricada pela Janssen Farmacêutica, cujo protocolo requer apenas uma dose para imunização completa.

O esforço começa neste fim de semana. Serão aplicadas oito mil doses, sendo metade no sábado e metade no domingo. Este lote específico será direcionado às últimas creches que ainda não haviam sido chamadas — são todas privadas, a maior parte formada por conveniadas com o poder público.

A lista com o nome dos convocados será publicada nesta sexta-feira (11), no site da Secretaria de Educação.

A Secretaria de Saúde disponibilizou quatro locais de vacinação. Haverá uma lista com mil nomes em cada um deles. O profissional convocado poderá vacinar no período entre 9h e 17h.

➥ Drive-thru do Parque da Cidade – Estacionamento 12

➥ Drive-thru da Torre de TV

➥ Taguaparque

➥ Sesc da Ceilândia

O secretário Leandro Cruz explica que o esquema de vacinação permanece o mesmo. O profissional listado no Parque da Cidade não será vacinado se for ao Sesc da Ceilândia. “Cada um deve se dirigir ao local de vacinação para o qual foi convocado. A vacinação da educação tem sido um grande exemplo de organização, tem ocorrido tranquilamente, sem tumultos, então vamos manter a nossa marca”, conclama.

Com o fim da primeira etapa de vacinação, a volta do atendimento presencial das creches se dará na última semana deste mês. “Na segunda-feira, nós vamos reunir o Sinproep e o Cepas para desenhar os detalhes da volta”, anuncia o secretário executivo da Secretaria de Educação, Fábio Sousa.

Sinproep é o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal. Cepas é o Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social, responsável pelas creches conveniadas com o poder público.

Esforço concentrado

A segunda e maior etapa do esforço de vacinação se dará a partir da quarta-feira, 16, e irá até a quarta-feira seguinte, 23. Nesse prazo, serão vacinados 34 mil profissionais de educação com o lote de vacinas da Janssen. Essas vacinas estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde com a recomendação de serem rapidamente aplicadas, por causa do prazo de validade do lote.

Ao fim do esforço, os profissionais de todas as escolas da rede pública de ensino, da creche ao ensino médio, estarão vacinados. A volta das aulas presenciais se dará após o recesso de julho, que é obrigatório por lei.

O procedimento para a convocação será o mesmo adotado até agora. As escolas avisarão por e-mail aos profissionais sobre o dia e lugar que deverão comparecer. A lista com o nome dos convocados para vacinação será publicada no site da Secretaria de Educação como vem sendo feito desde o primeiro dia do Plano de Vacinação da Educação.

*Com informações da Secretaria de Educação