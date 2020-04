GDF vai distribuir um milhão de máscaras para a população

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai distribuir um milhão de máscaras reutilizáveis para a população. A oferta será feita em locais de grande circulação de pessoas e deve ter início nos próximos 15 dias.

Esta é mais uma iniciativa do governo local no combate ao coronavírus (Covid-19)​. Para esta ação, o GDF tem como parceira a Federação das Indústrias (Fibra-DF), que cuidará da confecção do material junto a produtores, e o Banco de Brasília (BRB), que vai ofertar R$ 1 milhão.

Esse valor vai permitir a compra de 450 mil unidades dentro do total de um milhão de máscaras que serão adquiridas. O restante do pagamento será feito com as doações feitas ao Comitê de Emergência Covid-19 (leia abaixo como participar).

A distribuição das máscaras ocorrerá em locais de grande circulação de pessoas, em transportes públicos e também no comércio. Agências bancárias também vão receber o material.

A partir dessa iniciativa de proteger a população com máscaras, o governo espera uma reabertura gradual e mais tranquila do comércio. A intenção é que o retorno do funcionamento de boa parte das atividades ocorra a partir de 3 de maio. E que ela seja feita com a população abastecida com o material. Portanto, segura.

“Estamos adotando essa medida para tentar reabrir parte do comércio a partir de 3 de maio. Se possível, a grande maioria do comércio. Faremos a aquisição das máscaras junto ao sistema Fibra. As máscaras serão distribuídas gratuitamente à população do DF para garantirmos mais segurança no momento dessa reabertura da economia. Não vamos parar por aí, esse é o primeiro passo para a reabertura”, explicou Ibaneis Rocha.

Durante a assinatura do convênio, o governador agradeceu o empenho do BRB nas ações de combate à Covid-19 e também a parceria com a Fibra. “A cidade está unida, os empresários estão unidos, mostrando mais uma vez a importância do Sistema S para o Brasil e nossa cidade”, acrescentou.

“A máscara é um instrumento muito adequado. Além dessa proteção vamos dar a condição social, de renda. Conectados a esse processo estarão pelo menos 1.500 micro empresários que estão desalentados, sem negócios. São microempresários distribuídos por várias regiões administrativas que vão passar a ter renda, recebendo por máscara produzida”, detalhou Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra.

Já o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, reforçou a missão do banco no combate à Covid-19. “Esperamos contribuir para reduzir o impacto do coronavírus. Estamos felizes de integrar o Instituto BRB nesta ação.”

A assinatura do convênio nesta sexta-feira (17) reuniu o governador Ibaneis Rocha; o vice-governador Paco Britto; o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa; o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar; o secretário de Economia, André Clemente; e o assessor especial de Governo, Gustavo Rocha.



Conta para doações do Comitê de Emergência Covid-19: as doações podem ser feitas por meio da agência 0100-7 do BRB, conta corrente n° 062.958-6, CNPJ n° 00.394.684/0001-53.