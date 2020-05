Governador vistoria obras da nova UPA de Ceilândia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou as obras das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Ceilândia e Brazlândia, neste sábado (23). Na ocasião, o chefe do Executivo anunciou que a construção das estruturas deve de ser finalizada até dezembro, para atender cerca de 4,5 mil pessoas cada uma por mês.

“Conseguimos concluir a licitação, superando todas as etapas de forma legal. As obras iniciaram e estão na fase de fundação. A engenharia está acompanhando e esperamos entregar essas UPAs ainda este ano, até o mês de dezembro”, afirmou Ibaneis Rocha, ao pontuar que pretende entregar a saúde do DF em condições melhores do que encontrou.

Durante a vistoria, o governador estava acompanhado do secretário de Saúde, Francisco Araújo, do secretário de Governo, José Humberto, do secretário chefe da Casa Civil, Valdetário Andrade, do diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Sérgio Costa, entre outras autoridades.

Para o secretário de Saúde, a construção das unidades é uma demonstração do esforço da gestão para garantir atendimento de qualidade à população do DF. “Com muita garra e dedicação, temos avançado todos os dias para melhorar a saúde do Distrito Federal. Com as novas UPAs, estaremos reforçando mais ainda a atenção secundária” ressaltou Francisco Araújo.

Nos dois canteiros de Ceilândia e Brazlândia, que medem cerca de 1,2 mil metros quadrados, máquinas e funcionários estão trabalhando diariamente para cumprir o prazo de entrega. Até o momento, em torno de 9% das construções já foram finalizadas.

“Mesmo em tempos de pandemia, o Distrito Federal não pode parar. É através da infraestrutura que vamos gerar mais empregos para as pessoas que mais precisam”, destacou o governador, depois de visitar o canteiro da UPA de Ceilândia.

A nova UPA de Ceilândia fica na QNO 21, AE D, Expansão do Setor O.

*Com informações da Agência Brasília