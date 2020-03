Governo confirma primeiro caso de coronavírus em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou ao Jornal de Brasília o primeiro caso de coronavírus em Brasília.

Trata-se de uma mulher, moradora do Lago Sul, que deu entrada no Pronto Socorro de uma unidade hospitalar privada em 4 de março com quadro de astenia, prostração, inapetência, tosse predominantemente secretava e dispneia aos mínimos esforços, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Ela viajou para Londres e Suíça entre 25 de fevereiro e 2 de março e começou a apresentar os sintomas no último dia 26, ainda viajando, segundo informações preliminares. A paciente deu entrada no PS acompanhada do esposo, que também estava na viagem. Ela foi conduzida seguindo o protocolo de coronavírus e será conduzida para o HRAN para os procedimentos. O ministério aguarda, agora, a contraprova.

No Distrito Federal, 20 casos são suspeitos. O caso é o sexto confirmado no Brasil. Mais cedo, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro confirmou o quinto caso. Os outros quatro estão localizados em São Paulo.

