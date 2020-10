Governo do DF anuncia desmobilização de leitos exclusivos para Covid-19

Os leitos que estavam reservados exclusivamente para a Covid-19, serão disponibilizados para atender internações de pacientes com outras enfermidades

A Secretaria de Saúde (SES) e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) apresentaram o plano de desmobilização de leitos exclusivos para Covid-19 na rede pública do DF, em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, nesta sexta (9). As informações são da Agência Brasília.

A secretaria de saúde afirmou que a estratégia começou a ser aplicada devido à atual desaceleração nas taxas de disseminação do novo coronavírus. Segundo a pasta, a desmobilização será de maneira gradual – em intervalos mínimos de sete dias – e obedecendo obrigatoriamente aos seguintes critérios: média móvel de óbitos em queda por duas semanas seguidas; taxa de transmissão inferior a 1,0 por duas semanas seguidas; e taxa de ocupação de leitos mantida abaixo de 70% por, pelo menos, uma semana da última ação – contanto que, após efetuada a desmobilização, não supere 80%.

Os leitos que estavam reservados exclusivamente para a Covid-19, serão disponibilizados para atender internações de pacientes com outras enfermidades. O DF conta hoje com 580 leitos exclusivos para tratamento de Covid-19 com suporte de ventilação mecânica.