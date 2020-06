Grupamento de Fuzileiros Navais realiza desinfecção na UPA de Ceilândia

Além da desinfecção, também foi realizada uma capacitação básica em descontaminação destinada aos funcionários da UPA

Militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha Planalto realizaram, na madrugada do dia 18 de junho, desinfecção na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia-DF, com o objetivo de contribuir com os Órgãos de Segurança Pública no combate à proliferação do novo coronavírus.

A ação iniciou à zero hora de quinta-feira, e contou com a presença de 60 militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília integrantes do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha Planalto.

Além da desinfecção, também foi realizada uma capacitação básica em descontaminação destinada aos funcionários da UPA, com o propósito de prepará-los para ações de prevenção e desinfecção desta instituição.

Esta ação integra as atividades coordenadas pelo Comando Conjunto Planalto, que vem desenvolvendo diversas atividades com o intuito de mitigar os impactos causados pela Covid-19.

*Com informações da Marinha do Brasil