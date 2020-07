Hospital acoplado ao HRC já tem 60% da estrutura concluída

Serão 54 blocos refrigerados em 1.015 metros quadrados. Obra em Ceilândia vai comportar 73 leitos – sendo 70 de enfermaria

As obras para construir o hospital acoplado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) já chegaram a um estágio de 60% de conclusão, conforme a avaliação técnica da construtora contratada pela empresa JBS, responsável pela doação da estrutura. A nova unidade vai ampliar a oferta de leitos aos pacientes acometidos pela Covid-19.

Até o momento, foi concluída toda a parte da fundação – que começou a receber os primeiros módulos hospitalares refrigerados do que virá a ser a unidade acoplada ao HRC: são 54 ao todo, contando com as passarelas que darão acesso ao hospital existente.

Por dia, em torno de 10 módulos têm sido montados no local. Depois disso, será necessário encaixar as estruturas, instalar toda a rede de gases, elétrica e hidráulica, pintar a unidade, colocar piso, móveis e levar as camas, monitores e respiradores para montar os leitos.

Foto: Agência Saúde/Divulgação

O projeto, que começou a ser construído em 10 de junho, prevê um pavimento térreo com cerca de 1.015 metros quadrados de construção. A estrutura vai comportar 73 leitos – sendo 70 de enfermaria e três de isolamento com suporte respiratório.

“As obras estão dentro do cronograma. Depois da pandemia, essa estrutura ficará como um legado para o DF, oferecendo leitos de clínica médica”, afirmou a superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio.

Mais estrutura

A instalação do hospital acoplado integra uma série de medidas adotadas pelo GDF para atender a população infectada pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, reduzir a incidência da doença em Ceilândia. A região administrativa registra a maior quantidade de casos do Distrito Federal.

Em relação a estruturas de saúde, Ceilândia ganhará também uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Também terá um hospital de campanha construído pelo GDF. Serão 60 leitos, sendo 20 com suporte respiratório e 40 de enfermaria.

Outra medida adotada foi instalar um gabinete especial da Secretaria de Saúde na região, para acelerar as ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19 – como tornar o pronto-socorro do HRC exclusivo para pacientes suspeitos e confirmados com a Covid-19. Assim, foram liberados 31 leitos de enfermaria para o atendimento dos acometidos pelo vírus.

Além disso, outros dez leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital foram reformados para receber os pacientes em situação mais grave.

Fazer o bem

A JBS, por meio do programa Fazer o bem faz bem, vai doar R$ 11 milhões para o enfrentamento do coronavírus no Distrito Federal, incluindo no valor a construção do hospital acoplado. Além da nova unidade em Ceilândia, Brasília tem recebido da empresa equipamentos de proteção individual (EPIs), itens de higiene e limpeza e cestas básicas para instituições sociais do DF, que devem impactar mais de 2,5 milhões de pessoas. As doações integram um esforço nacional da JBS de enfrentamento à Covid-19. Ao todo, a empresa pretende doar R$ 400 milhões a 19 unidades da Federação e a mais de 200 cidades.

* Com informações da Secretaria de Saúde